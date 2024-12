Camera's geplaatst bij getroffen woningen na explosie in Purmerend

Met honden en een forensisch team onderzoekt de politie het huis in de Maasstraat, waar zondagochtend een aanslag werd gepleegd met een brandbom. Tijdens het onderzoek van vandaag stelde de politie meerdere plastic tassen veilig uit een van de getroffen woningen.

In verband met het lopende onderzoek houdt de politie de lippen nog stijf op elkaar over de reden van de aanslag en wat er allemaal gevonden is in de woningen. Naast het cameratoezicht wordt er ook meer gesurveilleerd in de wijk.

