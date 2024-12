🔴 Liveblog: politie-escorte voor bus Koninklijke HFC; aftellen tot aftrap tegen PSV

15.49 uur

In de vorige bekerronde schakelde tweede divisionist HFC de profs van FC Emmen uit. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Marijn Ploem. Na afloop brak er een groot feest uit op sportpark Geode Genoeg in Amsterdam waar de wedstrijd gespeeld werd. PSV was in de eerste ronde vrij. Clubs die Europees voetbal spelen krijgen voor die ronde een bye.