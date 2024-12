🔴Liveblog: Koninklijke HFC loopt uit voor bekerwedstrijd tegen PSV

14.08 uur

Afgelopen zaterdag konden de supporters die meegaan naar Eindhoven hun ticket ophalen in het clubhuis van HFC aan de Spanjaardslaan. Het optimisme over de goede afloop is groot. "In de beker kan alles", vertelt één van de jeugdige supporters. En een ander is overtuigd dat de Haarlemmers doorgaan naar de derde ronde: "PSV gaat een dik pak slaag krijgen."