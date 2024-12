Postbode heeft geluk: telefoon in binnenzak beschermt tegen mes tijdens steekpartij

De Beverwijkse verdachte zit sinds de steekpartij in voorarrest. Hij zegt zich er niets van te herinneren. Hij is die dag boos en in de war. Zijn ex-vriendin zou hem bedreigd hebben en hij heeft ‘een paar biertjes’ op.

'Ter bescherming'

Als hij zijn huis vlakbij het Europaplein uitgaat, neemt hij een mes mee. Dat doet hij 'ter bescherming' tegen zijn ex-vriendin. Hij komt even later weer zonder mes thuis. Wat er in de tussentijd gebeurd is, weet hij niet meer.

Toch ontkent hij geen schuld: "Ik heb het nooit zo bedoeld", zegt hij vanuit de beklaagdenbank. Hij is lang, met kort, blond stekelhaar. In zijn nek vormen zich steeds grotere rode vlekken over een tatoeage met de tekst ‘hardcore never dies’.

Hij wilde niemand beroven, zegt hij. "Ik heb helemaal geen geldproblemen of geld nodig. Het was een schreeuw om hulp. Ik kende het slachtoffer ook helemaal niet."

Deurbelbeelden

De officier van justitie vindt dat de Beverwijker ‘berekenend te werk is gegaan’. "Hij wachtte tot een groepje mensen wegging voor hij het slachtoffer aanviel. Daarna rende hij naar huis en deed hij andere kleren aan en een bril op." Dit is onder andere te zien op beelden van een deurbelcamera van zijn overbuurvrouw.

Het OM eist drie jaar en vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen hem, voor poging tot doodslag: als de telefoon niet in de jaszak van de postbezorger had gezeten, had hij de messteek misschien wel met de dood moeten bekopen.

Genoeg bewijs

Ook denkt justitie genoeg aanvullend bewijs te hebben tegen de Beverwijker. Het lemmet van het gebroken mes lag nog bij het slachtoffer. En in de struiken lag het bijpassende heft, met het DNA van de verdachte erop.

De Beverwijker en zijn advocaat hopen op een veel kortere straf en psychologische hulp. Volgens de verdachte is er onlangs namelijk PTSS bij hem vastgesteld. De rechter doet op 10 januari uitspraak in de zaak.