Verlichte kerstboom met wensen verbindt buurtbewoners in Heemskerk

Weten wat er achter de voordeur speelt

Het delen van juist zulke persoonlijke verhalen is belangrijk voor de verbinding in de wijk, vertelt Rowena uit ervaring. Ze woont al jaren rondom het Europaplein en bekommert zich om de gezinnen daar. "Er woont een Oekraïens gezin naast me. De moeder was constant bij ze als ze gingen buitenspelen. Bij een knal of vuurwerk renden de kinderen meteen naar binnen. Ik vond dat vreemd, maar met een beetje Engels vroeg ik wat er aan de hand was."

Het trauma van de oorlog speelde een grote rol; knallen associeerde ze met bommen die regelmatig over hun hoofd raasden in Oekraïne. "Ik heb haar uitgelegd dat ze hier veilig zijn, en dat ik ook een oogje in het zeil wil houden. De kinderen zijn nu helemaal opgenomen in de gemeenschap hier. Door te weten wat er achter de voordeur speelt, begrijp je je medemens beter. Meer samenwerking in de buurt is daarom mijn kerstwens."