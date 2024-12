Al negen dagen geen zon te zien: hoe blijf je vrolijk?

Tips

Er zijn een aantal dingen die je kan doen om vrolijk te blijven als er weinig zonlicht is. Zo is het belangrijk dat je voldoende licht binnenkrijgt. Daar kan je voor zorgen door bijvoorbeeld een 'wake up light' te kopen of door het eerste uur na zonsopkomst naar buiten te gaan.

Dat laatste zit zo: in dat eerste uurtje is de hoeveelheid aan blauw licht in de lucht, het hoogst. En die blauwe lucht is goed voor je, vertelt Smeets: "Die blauwe lucht zorgt voor de aanmaak van vitamine D en serotonine." Ook een rondje om zorgt voor de aanmaak van gelukshormonen zoals serotonine.