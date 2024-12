NH Documentaire: Het jaar van het Amsterdam Museum

Bruiklenen

Nu het Burgerweeshuis tijdelijk is gesloten, zijn veel museumobjecten opgeslagen in het depot. Dat biedt ook weer kansen voor anderen, voor het Städel Museum in Frankfurt bijvoorbeeld. Het museum is van plan een tentoonstelling te houden over het Amsterdam van Rembrandt. Doorgaans krijgt het museum zo'n zestig uitleenverzoeken per jaar. Nu willen alleen al Duitsland dat aantal objecten uit het museum in bruikleen hebben.

Voordat zo'n object - dat kan verschillen van een groot schilderij tot een kleine penning - de deur uit mag, moet eerst een restaurator kijken of dat wel kan, of het niet te kwetsbaar is. In het geval van Koppertjesmaandag, het topstuk van Adriaen van Nieulandt, moest het schilderij eerst grondig worden gerestaureerd. Het schilderij van vier eeuwen oud, moest nodig onder handen worden genomen. Eerder kon het niet naar Frankfurt.

