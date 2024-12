Verdrinkingsdood 14-jarige jongen legt gebrekkige samenwerking hulpdiensten bloot

De Kustwacht en de Veiligheidsregio werken via verschillende communicatiesystemen en hebben aparte meldkamers. De Veiligheidsregio wordt gealarmeerd via de 112-meldkamer, terwijl de Kustwacht een eigen centrum heeft. Uit het rapport blijkt dat er pas na 12 minuten is vastgesteld dat beide partijen met hetzelfde incident bezig waren. Dit leidde niet tot afspraken over gezamenlijk optreden; beide partijen volgden hun eigen koers.

Buitenlands telefoonabonnement verstuurt geen locatie

Dit resulteerde in vertraging bij het vaststellen waar Raymi precies van boord was gevallen. Normaal gesproken ontvangen medewerkers van de meldkamer automatisch locatie-informatie van bellers, maar doordat iemand met een buitenlands telefoonabonnement belde, werkte dit niet. Pas na twintig minuten waren de exacte coördinaten bekend, die vervolgens werden doorgegeven aan duikteams. De Kustwacht had deze coördinaten al ongeveer een kwartier eerder, maar deze informatie bereikte de meldkamer niet.