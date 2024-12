Tata Steel en Omgevingsdienst in rechtsstrijd, uitspraak bepaalt toekomst fabriek

De rechtbank in Haarlem is druk. Drie partijen zijn vertegenwoordigd: Tata Steel, de Gedeputeerde Staten en verschillende organisaties die opkomen voor omwonenden, zoals de dorpsraad en Stichting Frisse Wind.

Hoger beroep

Centraal staat de kwestie van de uitstoot van rauwe kooks door Tata Steel. Dit is niet toegestaan in de huidige vergunning. Toch gebeurt het en daarvoor krijgt het bedrijf boetes. Inmiddels loopt de derde last onder dwangsom op.

Tata Steel stelt dat het ontstaan van ongare kooks een normaal bijproduct is van het productieproces. Het bedrijf wil daarom dat de vergunning wordt aangepast. Bovendien gaat Tata in beroep tegen de opgelegde boetes.

Eerder daagde Tata Steel de Omgevingsdienst al om dezelfde reden. De rechtbank wees dit verzoek af. Vandaag dient het hoger beroep.

Waterdichte definitie

Ongare kooks ontstaan als de kooks op een te lage temperatuur worden verbrand. Gevaarlijke gassen worden dan niet verbrand maar komen in de omgeving. Volgens Tata Steel is er geen waterdichte definitie van wat ongare kooks precies zijn. En zonder waterdichte defenitie is het onmogelijk om aan de huidige milieuvergunning te voldoen. De Omgevingsdienst ziet het anders, volgens hen is een productie zonder ongare kooks mogelijk en is het daarom niet nodig de milieuvergunning aan te passen.