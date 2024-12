Rechter blokkeert ontruiming Ursemmerhof, toch moeten 30 recreanten vertrekken

Niet alle recreanten op het Ursemmerhof mogen blijven. Degenen die niet bij de rechtszaak waren, of niemand hadden gemachtigd om erbij te zijn, moeten van de rechter binnen vijf dagen vertrekken. "Het is jammer dat ze zich niet bij ons hebben aangesloten", vertelt Limonard, "Alleen de leden van DURF mogen voorlopig blijven. Ik heb er alles aan gedaan om mensen aan te laten haken maar dat is helaas niet gelukt."

De recreanten die lid zijn van DURF mogen in ieder geval tot maart 2025 blijven, dan dient het hoger beroep. De uitspraak van de kantonrechter deze week stemt in ieder geval hoopvol. "Eindelijk gerechtigheid waar we al zo lang voor knokken. De omstandigheden zijn inmiddels helemaal veranderd want de eigenaar verkeert in grote financiële problemen. Hoe langer het duurt, hoe beter het voor ons is. Dit gaan we eerst maar eens goed vieren."