De strijd om Sandevoerde: kampeerders vechten voor hun plek tegen projectontwikkelaar

Michel koestert de hechte gemeenschap van zo'n honderd kampeerders, de meeste met wortels in de Amsterdamse Jordaan. Vanwege de hoge huizenprijzen en het verdwijnen van de vele bedrijfjes is dat al lang niet meer het volksbuurtje dat Tante Leen en Johnny Jordaan bezongen in hun levenslied 'Bij Ons in de Jordaan.' Maar een kilometer of 25 westelijk, in wat citymarketeers hip 'Amsterdam by the Sea' zijn gaan noemen, bestaat het nog: Sandevoerde is de Jordaan in de duinen.

Daar vindt Michel, eigenaar van een zonnecentrum, de spreekwoordelijke amicaliteit van Amsterdammers onder elkaar: een buurvouw is er al snel 'tante' en de buurman een 'ome' voor het leven. En dus noemt hij de vijftien jaar jongere Samira Lurks, die hij al van kinds af aan kent, zijn 'nichie.' Samira schuift voor het gesprek aan in Michels appartement op de Bickersgracht, zijn 'winterverblijf.'

Tekst gaat verder onder de foto.