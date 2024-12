Het lijkt wel herfst: droog en zachte temperaturen

Afgelopen week was het erg bewolkt in Nederland. Het was zelfs zo donker dat er in De Bilt acht dagen op rij geen zon was gemeten. Dat de zon zich zo lang niet laat zien, is vrij uitzonderlijk.

Later vandaag komt er meer bewolking deze kant op. Toch blijft de zon ook vanmiddag af en toe op meerdere plaatsen zichtbaar. Het blijft droog en de temperatuur blijft zacht, met een matige wind.

Motregen en regen

Komende nacht zal er af en toe wat regen vallen, door een lagedrukgebied dat vanuit Spanje deze kant optrekt. Dat is ook morgen nog merkbaar: dan valt er op veel plaatsen regen of motregen. De temperaturen stijgen verder door naar 12 graden.

Donderdag neemt de regen toe en maakt de zacht lucht plaats voor iets minder zachte temperaturen. Echt koud wordt het niet, laat NH-weerman Jan Visser weten. De temperaturen blijven hangen rond een graad of 6.