Enorme toename aantal explosies, niet altijd gevolg crimineel conflict

Explosies worden lang niet alleen meer ingezet in het criminele circuit, ziet ook Van der Kemp. "Er zijn schattingen dat het gebruik van explosieven bij ruzies buiten het criminele circuit enorm is toegenomen. Mensen hebben door dat het een goed middel is om een bedreiging te uiten. En het materiaal is goed bereikbaar en beschikbaar. Je kan dat makkelijk zelf doen."

Van der Kemp vraagt zich af of het in Purmerend echt de bedoeling was om zoveel schade aan te richten. "Tot nu toe hebben we nauwelijks gezien dat explosies echt bedoeld waren als aanslag op een persoon. Ze worden vooral gebruikt om te intimideren. Je kan je afvragen of het echt bedoeld is om mensen te verwonden, of dat het fout gegaan is door de hoeveelheid explosief materiaal. Dat het min of meer een ongeluk is dat de explosie zoveel schade aanricht."

Vuurwerk onder de wapenwet? Vooral symbolisch, zegt criminoloog

De politie in Purmerend meldde op een bewonersbijeenkomst dat er bij de explosie aan de Maasstraat zwaar vuurwerk en een brandversnellend middel is gebruikt. "Dan is het in ieder geval wel de bedoeling om er een grote knal van te maken", denkt Van der Kemp. "Het moeilijke met dit soort geknutseld materiaal is dat je moeilijk kan inschatten wat voor impact dit kan hebben."

De landelijke politiek wil al langer dat zwaar vuurwerk onder de wapenwet gaat vallen. Dat heeft volgens de criminoloog vooral symbolische waarde. "Daarmee maak je duidelijk hoe gevaarlijk het precies is. En het biedt de politie wat meer opsporingsmogelijkheden. Maar het zal de problemen niet zomaar gaan oplossen. De illegale handel in vuurwerk is namelijk groot en het is makkelijk om mensen te vinden die dat willen afsteken. Zo lang de pakkans niet heel groot is, dan ben je als dader niet bang voor een hogere straf."