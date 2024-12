Bewoners Hilversumse villawijk stappen naar de rechter om uitbreiding medisch centrum

Dus gaat de inhoudelijke behandeling dan toch beginnen. Het blijkt dat er tussen de groep omwonenden en de medewerkers in het Medisch Centrum Spanderswoud veel wantrouwen heerst.

"Toen wij het pand hebben aangekocht hebben we een brief gestuurd met onze voorlopige plannen", vertelt de huisarts. "Daar hebben we veel negatieve reacties op gekregen." Zo zou er door omwonenden zijn gedreigd met lange juridische procedures en zelfs een gang naar de Raad van State. "Het voelde vervelend aan, waardoor we een bijeenkomst hebben georganiseerd voor de omwonenden."

De huisarts benadrukt dat op dat moment de plannen nog niet concreet waren, omdat het toen nog onduidelijk was welke zorgverleners een ruimte in het centrum zouden huren.

Na deze bijeenkomst zijn de inmiddels bekende spandoeken in de voortuinen en aan de heggen langs de weg opgehangen. "We voelden de negativiteit vanuit de buurt." Daardoor zouden de omwonenden ook minder zijn betrokken bij de verbouwing.

Geconfronteerd met nieuwe plannen

Maar de groep omwonenden heeft een andere lezing. "Wij kregen een brief over een 'kleinschalig medisch centrum', maar we waren er niet gerust op. Er was namelijk geen concreet plan", schetst één van de omwonenden.

Na de bijeenkomst zouden de omwonenden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, maar dat gebeurde niet. Sterker nog: de omwonenden stellen dat ze tijdens de zitting met nieuwe ontwikkelingen zijn geconfronteerd, zoals het streven van het medisch centrum om ook in de avonden en de weekenden open te blijven.

De vergunningshouders van het centrum zeggen daarom toe dat ze in januari weer een brief naar de bewoners zullen sturen, met daarin meer concrete plannen.

"Het had allemaal beter gekund", zo stelt de rechter samenvattend. Eind januari hoopt de rechter uitspraak te doen in de zaak.