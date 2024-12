Drukbezochte bijeenkomst na explosie Purmerend: 'Er moet landelijk iets gebeuren'

Een wijkbewoner laat weten dat de meeste mensen op de besloten bijeenkomst geschrokken en angstig zijn. "Wat gaat de politiek hieraan doen?" Vroeg hij zich af.

Ook burgemeester Van Selm laat aan de NOS weten dat er landelijk meer tegen gedaan moet worden. "We zien dit gebeuren in heel Nederland en het zou goed zijn als het ook landelijk aangepakt zou worden. Het zijn zulke zware projectielen, er zou iets aan de beschikbaarheid gedaan moeten worden."

"Hoe kunnen we elkaar helpen?" was ook een veelgehoorde vraag tijdens de bijeenkomst. Naast medewerkers van de gemeente waren er ook mensen van onder meer de woningbouwvereniging en slachtofferhulp aanwezig.

Zwaar vuurwerk en een brandversneller

Bij de explosie is zwaar vuurwerk en een brandversnellend middel gebruikt. Dat liet teamleader van de politie in Purmerend gisteren weten tijdens de bijeenkomst. "Dan kan je er gewoon van uitgaan dat er opzet in het spel is." De politie gaat dan ook uit van een opzet.

De explosie veroorzaakte zondag een vlammenzee, die zich over andere huizen uitstrekte. Een minderjarige tiener raakte zwaar verwond en ligt nog in het ziekenhuis. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard. Burgemeester Van Selm was zondagochtend bij het plaats delict aanwezig en vertelde toen al tegen NH 'ontzettend te zijn geschrokken'.

De directe buurman van het huis in Purmerend waar de explosie en brand was, heeft de bewoonster en haar twee zoons uit de vlammenzee gered. De Purmerender heeft de jongens met brandwonden onder de douche gezet. De politie heeft inmiddels bekendgemaakt dat het slachtoffer ernstig gewond, maar buiten levensgevaar is.