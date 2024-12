112-blog | Weer een explosie in Purmerend • Twee rijstroken dicht op A9 door spoedreparatie

8 minuten geleden

Bij een woning aan de Karnstraat in Purmerend is gisteravond een explosief afgegaan bij een voordeur van een woning. De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Bij de explosie is het raam en de voordeur van de woning beschadigd. De bewoners waren op dat moment niet thuis en niemand raakte gewond.

Het is de tweede explosie in korte tijd in Purmerend. Afgelopen zondag was het raak aan de Maasstraat. Die explosie veroorzaakte zondag een vlammenzee, die zich over andere huizen uitstrekte. Een minderjarige tiener raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard.

Op basis van politieonderzoek is het niet aannemelijk dat de explosie aan de Karnstraat verband houdt met de explosie aan de Maasstraat in Purmerend, meldt de politie.