Noord-Hollandse dorpen mogen bouwen in beschermd landschap

Ook meerdere oppositiepartijen uitten hun zorgen. ChristenUnie waarschuwde voor een mogelijke ineenstorting van het beschermingsbeleid: "Het lijkt erop dat het bouwwerk van ons beschermingsregime gaat instorten." De SP noemde de plannen een "catastrofale blunder", terwijl D66 stelde: "Dit gaat niet de woningnood oplossen." 50PLUS vroeg zich af of gemeenten de druk van projectontwikkelaars wel kunnen weerstaan.

'Noord-Holland van het slot'

De VVD was daarentegen erg positief: "We halen Noord-Holland hiermee van het slot." GroenLinks, ook een coalitiepartij, is er minder blij mee, maar vertrouwt erop dat er voldoende harde eisen zijn ingebouwd en bebouwde natuur wordt gecompenseerd. Voor de BBB is een 'straatje erbij geen oplossing voor alles, maar helpt het wel de leefbaarheid in de kernen te vergroten'.

De aangepaste regels voor bouwen zullen niet veel bijdragen aan het plan van de provincie om 191.000 huizen te bouwen tegen 2030. Ze zullen mogelijk slechts voor een paar duizend extra huizen zorgen. Het merendeel van de nieuwe huizen zal in stedelijke gebieden worden gebouwd.