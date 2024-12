Luister en praat mee tijdens speciale 'slaapuitzending' vanavond op NH Radio

In de speciale live-uitzending op NH Radio wil Jelmer alle luisteraars uitnodigen om mee te praten over hun eigen ervaringen met slapeloosheid. Onder andere die ervaringen worden meegenomen in de allerlaatste aflevering van de podcast

Naast persoonlijke verhalen en ervaringen van luisteraars, komt ook neuro- en somnoloog Raymond Vogels aan het woord. Hij is Jelmers behandelend arts en werkt bij de Ruysdael Slaapkliniek in Amsterdam. Als vaste gast in de podcast deelt Vogels praktische tips over slaaphygiëne en vertelt hij wat wel en niet helpt om beter te slapen.

De uitzending biedt niet alleen herkenning, maar ook concrete handvatten om je slaap te verbeteren. Twee uur lang staat alles wat met slapen te maken heeft centraal, omlijst met toepasselijke slaapliedjes. Luister en praat mee op dinsdagavond vanaf 19:00 uur op NH Radio.