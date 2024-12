Laat de vorst maar komen: lek Amstelveense natuurijsbaan voorlopig gedicht

Uiteindelijk kon de baan vorig jaar toch gedeeltelijk open, omdat de vereniging besloot om er slechts een dun laagje water in te zetten. Volgens Schrage was er 'geen sprake van een volwaardige landijsbaan waarop iedereen - jong of oud - zijn of haar kunsten kan vertonen'. Toch konden kinderen er hun eerste meters over het ijs heen krabbelen.

Dit jaar kan de koek- en zopiekraam gewoon weer van stal worden gehaald, want de baan kan - zodra het gaat vriezen - open voor iedereen. "De gemeente heeft ons wat geld gegeven om de problemen voor één of twee jaar op te lossen", vertelt Bolt. De grond is eigendom van de gemeente, maar die wil het pas grondig aanpakken als de werkzaamheden aan de A9 klaar zijn.

Schaatsen in januari?

Van het geld zijn de dijken wat verstevigd, maar 'die blijven een probleem.' Als tijdelijke oplossing heeft de vereniging de ondergrond vlak laten maken. Omdat het veld nu dieper ligt, komt het water minder hoog te staan, waardoor het niet door de dijken heen sijpelt. Zo kunnen zij toch weer een volwaardige natuurijsbaan maken.

Nu is het een kwestie van hopen op een goede vorstperiode. "Zoals het weer nu is gaat het niet lukken, maar ik heb goede hoop voor januari", zegt Bolt.