Spruitjespak maakt plaats voor het vissenpak tijdens de Vier van Noord-Holland

Een aantal jaren geleden had je nog het 'spruitjespak' en het 'pillenpak'. Tijdens de Vier van Noord-Holland zijn die pakken ingeruild voor het 'vissenpak' en het 'lotenpak'. "Ik vind het heel gaaf om in zo'n pak te rijden. Of het een mooi pak is, daar zijn de meningen over verdeeld. Mooi is anders, maar lelijk is hij ook niet", aldus schaatsster Esther Kiel.