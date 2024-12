Mist is opgetrokken: '24-uurs' finisht ook volgend jaar 'gewoon' in Medemblik

De zeilrace van 24 uur is één van de grootste races in Nederland. Meer dan vierhonderd boten starten vanaf verschillende startpunten, om een dag later met z'n allen te finishen in Medemblik. Aan de '24 Uurs' doen enkele duizenden wedstrijd- en toertochtzeilers mee. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers naar Medemblik.

Begin deze maand zag het er niet naar uit dat de jaarlijkse race in de havengemeente zou finishen. De organisatie van de 24 uurs Zeilrace en gemeente Medemblik lagen niet op één lijn. Struikelblok was onder meer een bedrag van 4.000 euro aan liggeld in de havens.

Afscheid van Medemblik?

Een dieper liggend probleem was het gevoel dat de organisatie bij de gemeente had. "Als wij ons niet langer welkom voelen in Medemblik, dan gaan we wellicht in op een uitnodiging van een andere gemeente, om daar te finishen. Die gedachte speelt eerlijk gezegd wel binnen het bestuur", zei voorzitter Klaas Jan Kroon toen.

Het bericht zorgde voor veel ophef in Medemblik, politieke partijen en ondernemers spraken hun ongenoegen uit. "Ik benijd de wethouder niet", zegt Kroon nu. "Hij heeft veel over zich heen gekregen, heb ik begrepen."

De mist die tussen de organisatie en de gemeente hing, is nu opgetrokken. Wethouder Gringhuis heeft een toezegging gedaan voor een subsidie voor de afgelopen editie van 2024, en de organisatie gaat ervan uit dat dezelfde regeling ook volgend jaar geldt. "Aan het begin van volgend jaar willen verdere afspraken met elkaar gemaakt hebben voor de invulling van de 60e editie", licht een woordvoerder van Medemblik toe.