Bruidspaar zamelt geld in voor afgebrand Texels strandpaviljoen

In tijd van Corona heeft Koen Witte het paviljoen behoorlijk vernieuwd. "We hebben er een serre aangebouwd, zodat we ook wat voor groepen en partijen konden organiseren. Het is een levenswerk. Ik heb nu het gevoel dat het van mij is afgepakt."

Hulp

De Texelaar krijgt veel hulp aangeboden van andere paviljoeneigenaren op het eiland. "Ze vroegen meteen of ze me konden helpen. Ik kreeg ook al opslag aangeboden. Dat is enorm waardevol." De focus ligt nu op het opruimen van de rotzooi. "We moeten eerst even verwerken wat er nu allemaal is gebeurd. Maar deze hulp zal ik in de toekomst zeker nodig hebben om weer snel met mijn team te kunnen draaien. Het is nu een paar dagen geleden, dan ben ik nog niet met een nieuw paviljoen bezig. We moeten eerst ervoor zorgen dat alle onderzoeken zijn afgerond zodat we weer door kunnen."