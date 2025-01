Kampioen Jorina Baars ziet nieuwe toekomst buiten de kickboksring

En dus is het nu tijd om vooruit te gaan kijken en invulling te geven aan een leven buiten de ring. Eén ding is duidelijk, verhuizen zal ze nooit. Ze is een Nieuwedieper in hart en nieren. "Den Helder is gewoon mijn stadje. Ik ben er geboren en getogen. Ik ben Jutter van het Jaar geweest. Mijn familie en vrienden wonen hier. Je hebt hier alles: de rust, het strand. Het is gewoon heerlijk."

Haar sportschool, in één van de monumentale gebouwen op Willemsoord, is inmiddels een warme plek voor veel sporters in de stad. De komende tijd wil ze daar nog meer tijd in gaan steken.

"We geven hier bijvoorbeeld boksles aan mensen met de ziekte van Parkinson. Als ze aan het boksen zijn, zijn ze even geen patiënt. Je bent alleen bokser en hoeft alleen na te denken over stoten en trappen. Ik hoop dat lesaanbod, samen met het team, te kunnen uitbreiden."

Boksen helpt bij afkicken

Baars helpt ook nog een andere groep mensen die de sport goed kunnen gebruiken bij hun problemen. "We trainen hier mensen die een serieus probleem hebben met een verslaving en die stappen maken om er vanaf te komen. Je merkt gewoon dat ze door de training kunnen ontladen en eventjes niet meer aan de problematiek hoeft te denken. Als je een kutdag hebt gehad dan ros je zo'n zak in elkaar en gaat alles er uit. Je merkt gewoon dat het werkt."

