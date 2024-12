Deze zussen hebben op kerstavond een huis vol vreemden: "Beetje impulsief"

Wat de pot die avond schaft, weten de zussen nog niet precies. "We gaan in elk geval wel echt koken, niet gourmetten. Onze stiefmoeder komt ons gelukkig helpen. Ik zet wel eerst een kaasplankje neer, zodat ik niet meteen de keuken in hoef als de mensen binnenkomen." Voor het diner hoeven de genodigden niets te betalen. "We vragen geen bijdrage en doen dit uit eigen zak. Iemand heeft na onze oproep wel aangeboden een bijdrage te leveren. Dat vinden we ontzettend lief."

Geen ongemakkelijke stiltes

Ongemakkelijke stiltes verwachten ze in elk geval niet. "Als er eenmaal een beetje wordt gekletst, kunnen we wel lekker praten en iedereen meenemen. Deze mensen zitten denk ik ook wel echt verlegen om een praatje. En kinderen brengen ook altijd leven in de brouwerij. In het ergste geval zetten we gewoon heel hard kerstliedjes op."