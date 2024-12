XR besmeurt ramen Provinciehuis uit protest tegen Tata Steel

De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen aan Tata Steel. XR vindt dat die het staalbedrijf te veel ruimte geven. Ook zou er strenger gecontroleerd moeten worden. "We kijken heel zorgvuldig naar de vergunningen en de handhaving", zegt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie. "We zijn er elke dag volop mee bezig, maar het vraagt soms wat meer tijd dan ik krijg van bepaalde groeperingen."

Geen vernielingen

Met welke substantie de actievoerders het glas besmeuren, houden ze voor zichzelf. "Wat wij nu hier doen, doet Tata Steel al jaren met de mensen in de omgeving", zegt één van hen. "En dan gaat het ook nog eens om giftige stoffen. Die fabrieken hadden allang dicht gemoeten."

Er werd niemand aangehouden omdat er volgens de politie geen vernielingen waren aangericht.