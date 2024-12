Bizarre prestatie: ultraloper Veron (61) liep vier keer de wereld rond

Gaat het dan altijd goed, zulke bizarre afstanden achter elkaar lopen? Bijna altijd wel, maar één keer ging het mis. "Op een 100 kilometerwedstrijd in Winschoten. Ik lag op de tiende plek voor het Europees kampioenschap en ik was de eerste Nederlander. Ik moest nog tien kilometer en het werd zwart voor m'n ogen."

Toch stopte hij niet: hij wilde doorgaan voor zijn moeder die leed aan de spierziekte ALS. "Ik dacht 'doorgaan, doorgaan!'. Maar vijf kilometer voor de finish moest ik even zitten, ik werd duizelig. Door omstanders werd ik in een auto gestopt en naar een dokter bij de finish gereden. Mijn lichaamstemperatuur was 34,6 graden. Dat was niet goed. Hij zegt: waarom ben je niet gestopt? 'Ik was er bijna', zei ik."

