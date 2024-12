Beschieting in Nieuw-Vennep was gericht op moeder van crimineel Gaby H.

In de rechtbank van Alkmaar vond vandaag een voorbereidende zitting plaats in de zaak rond een reeks beschietingen op panden die gelinkt worden aan Gaby H., die eerder is veroordeeld voor drugshandel. De 22-jarige Amir A. en de 19-jarige Nouaman A., beiden afkomstig uit Amsterdam, staan terecht voor het beschieten van de woning van H.’s moeder. De twee werden in de nacht van 8 op 9 september opgepakt in Nieuw-Vennep, kort nadat een aanvalsgeweer in hun auto werd gevonden.

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de verdachten het wapen hebben gebruikt om te schieten op de woning in Nieuw-Vennep. "Uit de telefoon van de verdachte (Amir A., red.) is gebleken dat hij iemand zou ophalen in Nieuw-Vennep, waarna het incident plaatsvond. Ook heeft een getuige een en ander verteld. Op camerabeelden is te zien dat de verdachten het wapen uit de auto halen en afvuren." Bij het doorladen zou het wapen hebben gehaperd.

1400 kilo coke: aanslagen en ontvoeringen

De beschieting is onderdeel van een gewelddadig conflict dat vermoedelijk draait om 1400 kilo cocaïne, een partij die Gaby H. deze zomer naar verluidt stal uit de haven van Antwerpen. Deze diefstal heeft geleid tot een reeks aanslagen en ontvoeringen in zowel Nederland als België. Volgens Het Parool zou ook de inmiddels opgepakte zoon van Ridouan Taghi betrokken zijn, omdat hij naar verluidt geld in de partij had zitten. H. zelf zit op dit moment ook achter slot en grendel in Dubai, waar hij woont.

In dezelfde nacht als de beschieting van het huis van H.'s moeder werd ook geschoten op een voormalige woning en bedrijfspand van H.. Eind oktober wisselden de aanslagplegers geweren in voor bommen. Bij een tweetal explosies ging de bekende kapperszaak van H.'s broer in vlammen op. Ook een afhaalrestaurant in een oud bedrijfspand van H. werd zwaar beschadigd.