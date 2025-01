Wat doe je met je kerstboom nu de feestdagen voorbij zijn?

Inleveren of bij het afval

In veel gemeenten kun je je kerstboom inleveren bij speciale inzamelpunten. Zo zijn er in de gemeente Amsterdam maar liefst 2300 plekken waar je de boom kunt afgeven. In Alkmaar kun je de boom zelfs aan de gemeente overlaten: als je hem voor 07.30 uur aan de weg zet, haalt HVC, het afvalverwerkingsbedrijf, de boom voor je op. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden en ophaaldata.

De oude boom kan ook in de GFT-afvalbak gedaan worden. Zorg dat alles uit de boom is: lampjes, kerstballen en alle andere versieringen. Hak ‘m vervolgens in stukjes en klaar is Kees. Je kan er ook voor kiezen om de boom in z’n geheel bij het afvalscheidingsstation te brengen.