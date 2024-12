Apotheekmedewerkers pikken het niet meer, landelijke staking met kerst

Landelijke staking

De vakbonden zijn niet overtuigd en blijven druk uitoefenen. Als er geen beter voorstel komt, wordt er van 23 tot en met 27 december opnieuw gestaakt, ditmaal landelijk, waarschuwt Albert Spieseke. "We doen dit niet voor onze lol, want het is ook vervelend voor de patiënten, maar dit is de enige manier om te laten zien dat we het menen."

Ook de Alkmaarse Tol is vastberaden om tijdens de kerst weer mee te doen aan een landelijke actie. Volgens haar staat de toekomst van het apothekersvak op het spel. "Als je heel hard moet werken voor heel weinig geld, kiezen mensen voor een andere sector. Over tien jaar is 25 procent van de apothekers gepensioneerd, en met de huidige gang van zaken wordt dat gat niet opgevangen."