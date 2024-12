Geen gevaarlijk punt meer: 'onoverzichtelijke' Hilversumse spoorovergang autovrij

De overgang tussen de Koninginneweg en de Noorderweg staat in de top 10 van meest onveilige overwegen volgens ProRail, en dat had meerdere oorzaken. De spoorwegovergang verbond twee kruispunten, waardoor auto's, fietsers en voetgangers elkaar op allerlei manieren konden kruisen. Daarnaast zorgden de gesloten spoorbomen ervoor dat de omliggende wegen regelmatig volliepen.

Daar komt vanaf vandaag verandering in, want de spoorwegovergang is niet langer toegankelijk voor auto's. Voor sommige bestuurders is dat nog even wennen.