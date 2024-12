Cees geeft hart en ziel voor zoektocht naar vermiste viskotters, en dat blijkt groot succes

Maar Meeldijk heeft het er allemaal voor over. Want ook hij kent een tragisch verhaal. "Ik weet vanuit mijn eigen familie hoe belangrijk het is. Op de WR157, die is in 1982 vergaan, zat mijn oom Paul Meeldijk. Alle drie de jongens hebben ze kunnen vinden, dus daardoor weet ik uit mijn eigen familie hoe fijn het is dat zij die onwetendheid niet hebben."

Afsluiting

En daarom steken Cees en de andere vrijwilligers met liefde al hun vrije tijd in deze bijzondere zoektochten. "Deze families hebben dat stuk afsluiting niet, en dat wil ik hen graag geven", benadrukt hij.

Dit jaar stond de zoektocht naar de Texelse viskotter TX26 centraal, omdat Meeldijk werd gevolgd voor een documentaire. Daarin is te zien hoe de TX26 na bijna 54 jaar is gevonden op de bodem van de Noordzee. De documentaire ging vorige week in première, en daar waren veel nabestaanden van de bemanningsleden bij aanwezig. "Deze mensen vonden het hartstikke mooi, en ik ook."