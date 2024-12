79-jarige Engel Paap trotseert winterweer voor visavonturen op IJmuiden-pier

Het vissen in de winter is wel wat anders dan in de zomer, legt Paap uit. Nu is het voornamelijk wijting wat je vangt. "Als je wat vangt", zegt hij enigszins misprijzend. Vandaag heeft hij een beetje pech, ze willen niet echt bijten.

Paap vertelt dat hij heeft gemerkt dat de visstand in zee achteruit gegaan is. Volgens Paap ving je vroeger nog wel eens een paling, maar dat is er tegenwoordig niet meer bij.

Geen open haard

Paap verbaast zich over de opkomst vandaag, hij en nog één andere visser zijn de enigen die het druilerige weer getrotseerd hebben om een hengeltje uit te werpen. "Ik had wel wat meer volk verwacht, het is opkomend tij en dat is een goed moment om te vissen. Meestal komen er dan wel meer mensen vissen."

Dat het koud is en waait, vindt Paap geen reden om verstek te laten gaan. Goede kleding beschermt hem tegen de kou. De opmerking van de verslaggever dat een normaal mens nu toch bij zijn open haard zit, vindt Paap ook maar onzin. "Ik heb niet eens een open haard en als ik hem al had, dan had ik geen geduld om naar de vlammen te kijken. Ik ga liever vissen, ook al waait het een beetje."