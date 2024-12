Ook in Badhoevedorp zit schrik er goed in na explosies: "Wachten op de volgende"

Een ouder echtpaar dat werd opgeschrikt door de explosie vertelt: "We zaten André Rieu te kijken. Juist hele rustige muziek dus. Toen werd in één keer de hele kamer verlicht. Het was een enorme knal", omschrijft de vrouw.

Het stel is enorm geschrokken en als de dood voor een volgende explosie. "We hebben het er zelfs over gehad om een noodpakketje samen te stellen." De situatie valt de man zwaar: "Ik kan dit allemaal niet meer hebben", verzucht hij.

