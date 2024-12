Jongste zoon zwaargewond na explosie woning Purmerend

Het is komen en gaan van mensen die de schade komen bekijken. "Het zou haar eerste kerst zijn in dit huis", aldus een geëmotioneerde man. Hij heeft zijn auto schuin op de stoep geparkeerd.

Zijn vriendin woont direct naast het huis waar de ontploffing was. Ook haar woning is onbewoonbaar. "Mijn dochter logeerde daar dit weekend en belde me: ze hebben een brandbom bij de buren naar binnen gegooid."

Gelukkig konden zijn geliefden het huis ongedeerd verlaten. "Sta je dan op straat in je badjas, terwijl je gewoon binnen in bed hoort te zijn. Het is echt een mindfuck."

De politie doet onderzoek naar de explosie en brand. De tiener is volgens hen buiten levensgevaar.

Op vragen van NH is nog niet gereageerd.