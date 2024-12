Scheepswrak Prince George na stormen weer te zien op strand van Camperduin

'Er is iets aangespoeld op het strand van Camperduin', hoort de Egmondse hulpstrandvonder Marco Snijders afgelopen weekend. "Of we er even heen kunnen rijden en het op kunnen ruimen." Wat hij daar aantreft, blijkt helemaal niet aangespoeld, maar ligt er al meer dan een eeuw. "Het is de Prince George."

Het schip ligt een paar honderd meter bij het gelijknamige strandpaviljoen vandaan. Het overgrote deel ligt onder het zand. Vroeger lag het scheepswrak tegen de kust, in zee. Door het opspuiten van het strand verdween het schip tien jaar geleden onder een dikke laag zand.

Tekst gaat verder onder de foto.