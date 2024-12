Joop (78) blikt terug: hij moest ruim een jaar wachten op zijn scootmobiel

Al leunend tegen de muur beweegt Joop zich door zijn appartement. Hij is slecht ter been. Al een tijd kampt hij met lichamelijke klachten, vooral in zijn gewrichten. "Buiten fietsen en lopen ging niet meer. Ik ging met angst de deur uit, want ik ben vaak gevallen." Daarom vraagt hij in juni 2023 een scootmobiel aan bij de gemeente.

Tekst loopt door na de foto.