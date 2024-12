Eerste nachtrit Amsterdam-Alkmaar feestelijk geopend met discotrein

Ter hoogte van Zaandam zien ze dat ze daardoor het feestje missen dat twee wagons verderop wordt gevierd. Dat laten ze niet gebeuren. Bij Uitgeest ontstaat een polonaise, die wordt ingezet op een klassieker van Guus Meeuwis.

’Nacht die je normaal alleen in films ziet’

Na aankomst in Alkmaar gaat het feestje nog even door. De passagiers worden in de stationstraverse verwelkomd met champagne en een DJ. Een foodtruck bakt gratis hamburgers.

