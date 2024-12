Komende week warm weer met af en toe zon

In het noorden van Finland zakte de temperatuur afgelopen weekend naar een ijzige -38 graden, maar bij ons in Noord-Holland merken we daar niks van. De afgelopen dagen waren relatief warm, en volgens NH-weerman Visser wordt 2024 zelfs warmer dan vorig jaar. In 2023 lag de gemiddelde temperatuur op 11,8 graden, maar dit jaar lijkt dat record gebroken te worden.

Vandaag wordt het 11 graden. Verder is vanochtend bewolkt en kan er plaatselijk wat motregen vallen. Vanmiddag klaart het op en breekt af en toe de zon door.

Morgen laat de zon zich nog even zien, maar op de meeste plekken in Noord-Holland is het bewolkt. Het blijft wel droog, met een temperatuur van rond de 10 graden. De wind blijft op de meeste plekken rustig, behalve de eilanden. Op Texel kan het flink gaan waaien.

Later deze week, op woensdag en donderdag, blijft het warm. Het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden.