Lichaam aangespoeld op strand bij Castricum

Tussen paal 46 en 48 troffen mensen vanmorgen vroeg een lichaam aan. Zij waren onderweg naar werkzaamheden in de duinen van Castricum.

Mogelijk is het lichaam aangespoeld op het strand. De politiewoordvoerder spreekt van een 'onbekend persoon'.

Of het gaat om een man of vrouw wordt nog niet bekendgemaakt. Getuigen vertellen NH dat het lichaam inmiddels is meegenomen.