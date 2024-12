Emotionele documentaire over vermiste Texelse kotter krijgt nabestaanden muisstil

De bioscoopzaal van Cinema Texel zit bomvol bij de première van de documentaire 'De tijd zal het leren' van documentairemaker Kelly Blok. Zo'n 120 mensen, vooral nabestaanden, willen graag zien hoe de zoektocht naar de sinds 1970 verdwenen viskotter TX26 was verlopen.

Als de aftiteling is afgelopen en het beeld zwart wordt, blijft het een paar tellen muisstil in de zaal. Wanneer Kelly het podium oploopt, barst het applaus los. Er zitten broers, zussen en kinderen van de bemanningsleden van de TX26 in de zaal. Allemaal hebben ze 54 jaar niet geweten waar hun geliefde om het leven kwam. Dat nu eindelijk bekend is waar de kotter is gezonken, betekent veel voor ze. "Je kunt het nu afsluiten", is een veelgehoorde reactie.

Reacties unaniem lovend

"Ik was blij dat het erop zat", zegt Kelly na afloop opgelucht. "Ik was gespannen voor de reacties van de nabestaanden. Het is een gevoelig onderwerp, en je wilt het niet fout doen."

Ze is er een jaar mee bezig bezig geweest en bleek zich voor niets zorgen te hebben gemaakt, want de reacties van de mensen in de zaal zijn unaniem lovend. "Ik kreeg te horen dat ik het op een respectvolle manier had vastgelegd, geen sensatie, puur hoe het is gegaan."

