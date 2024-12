Amsterdammers in Nieuw-West wachten al jaren op renovatie van schimmelhuis

"Dit is de kinderkamer en kijk, de muur is vochtig en overal schimmel. Het behang blijft niet plakken." Ilham Azahaf woont met haar man en vijf kinderen in één van de 360 appartementen van de Knijtijzerpanden. Een groot woonblok net buiten de ring A10 aan de Jan Evertsenstraat in Nieuw-West. Ze is samen met een groep bewoners ontevreden over de opknapbeurt die woningstichting Rochdale wil doen. "We willen dat er grondig wordt gerenoveerd, de problemen komen steeds terug."

Schimmel en lekkages

"Schimmel is niet gezond, daar word je ziek van", zegt een andere bewoner. "En de reparaties van de lekkages van de afgelopen jaren bij veel van deze woningen moesten de bewoners zelf betalen."

De bewoners van de Knijtijzerpanden bij de Jan Evertsenstraat komen wekelijks bij elkaar om de problemen aan te kaarten bij Stichting !Woon, die hen adviseert. "Deze woningen zijn op", zegt Moska Ghazizoi van Stichting !Woon. De bewoners hebben alle klachten in kaart gebracht en 80 procent van de bewoners zegt last te hebben van schimmel, tocht en vocht en de meerderheid van de bewoners zijn kinderen tot 12 jaar.

Beschermd stadsgezicht

De woonblokken stonden 20 jaar geleden op de lijst om gesloopt te worden, maar werden tot beschermd stadsgezicht verklaart. In 2014 volgde een opknapbeurt, maar de problemen keren steeds terug. Dus eisen de bewoners een grootschalige renovatie waarbij ze in wisselwoningen kunnen. Maar daar gaat woningstichting Rochdale niet in mee. "Het gaat hier om 360 woningen met misschien wel 1000 bewoners", zegt Pim de Ruiter van Rochdale, "Mensen uit hun huis plaatsen is logistiek niet mogelijk, er zijn zoveel projecten in Nieuw-West aan de gang."