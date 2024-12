AZ pakt in Bredase heksenketel driepunter in extra tijd: "Dit is echt een topavond"

Lange tijd had de Alkmaarse formatie weinig in de melk te brokkelen in het hectische Breda: "We hadden het beter moeten doen in de eerste helft. NAC deed het beter dan wij.", zo analyseert Maarten Martens.

Invallers belangrijk

In de rust greep de Belgische AZ-coach in door maar liefst drie wijzigingen door te voeren. Jordy Clasie, Mayckel Lahdo en Wouter Goes kwamen in de ploeg. Met name aanvoerder Clasie was als regisseur belangrijk: "Je hoopt dat de invallers een boost geven. Gelukkig is dat ook gebeurd", zo jubelt Martens.

Door de zege staat AZ met 29 punten na 16 wedstrijden stevig in de subtop. Aanstaande woensdag speelt de ploeg uit Alkmaar in de KNVB-beker tegen FC Groningen.