Brugklassers leren nepnieuws herkennen

Voor de één is het een fluitje van een cent, voor de ander een grote opgave: nepnieuws herkennen. Voor de leerlingen van het Hilfertsheem College is dat nu iets makkelijker geworden. Zij hebben bij mediamuseum Beeld en Geluid voor het eerst les gekregen over hoe je kunt achterhalen of iets echt is of nep.

"Kinderen begeven zich de hele dag online. Soms wel meer dan 6 uur", zegt Helen Meijer, Hoofd Educatie van Beeld en Geluid. "Het is superbelangrijk dat ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat je het nieuws dat een influencer maakt anders moet beoordelen dan het nieuws van een journalist. Dat proberen wij de kinderen hier te leren."

Dat gaat namelijk niet altijd goed. Veel leerlingen van het Hilfertsheem College geven toe wel eens te zijn ingetrapt in nepnieuws: "Ik zag een keer een video waarin de Eiffeltoren in brand stond. Dat geloofde ik eerst wel, maar later hoorde ik op het nieuws dat dat niet waar was."

Wat de leerlingen precies leren op zo'n dag, is te zien in bovenstaande video.