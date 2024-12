Honderden deelnemers aan vredeswandeling in binnenstad

De deelnemers vertrokken om 15.00 uur vanaf de Dam. Ze wijzen onder meer op de oorlog in Gaza. "We kiezen geen kant, alleen de kant van medemenselijkheid."

De deelnemers aan de vredeswandeling zijn tijdens de tocht stil. Ook dragen ze geen vlaggen of protestborden. Wel mogen ze universele symbolen van vrede dragen, zoals de duif, olijftak of een lichtje. Vorig jaar was de eerste editie.

Agenten lopen met de stoet mee om onder meer het verkeer te regelen.