🔴 Liveblog: Ajax verslaat Almere City; AZ in de problemen tegen NAC

17 minuten geleden

Kenneth Taylor werd na afloop van de thuiswedstrijd van Ajax tegen Almere City FC (3-0) uitgeroepen tot beste speler. De middenvelder gaf met zijn hoofd de assist bij de derde treffer van Kian Fitz-Jim en maakte tegen het einde van de eerste helft op fraaie wijze de tweede treffer, met een lob over de keeper.

"Bij de lange bal keek ik al naar Nordin Bakker en toen zag ik al dat hij ietsjes uitkwam. De bal viel er perfect tussenin en ik kon ook eigenlijk niet veel meer doen dan dit, denk ik", zei Taylor tegen ESPN. Taylor startte als linksbuiten, zoals hij dit seizoen onder leiding van coach Francesco Farioli soms vaker doet. "De trainer weet dat ik het liefst op 'acht' speel, maar ik sta met alle liefde ook linksbuiten als dat soms moet. We hebben heel veel wedstrijden gespeeld dit seizoen, omdat we ons nog moesten kwalificeren voor Europees voetbal. De trainer houdt daar rekening mee en wij als groep denken ook dat dit het beste is", doelde hij op het vele rouleren van de Italiaan.