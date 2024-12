De hulpdiensten rukten vanmiddag groots uit met een duikteam na een melding van meerdere personen te water.

Daar werden twee lichamen rond 13.10 uur in het water aangetroffen. Het is niet bekend hoe het tweetal om het leven is gekomen, de politie is bezig met onderzoek naar de identiteit van de mensen en of er sprake is van een misdrijf.