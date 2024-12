Dit is wat we weten over de explosie in Purmerend

Rond 8.30 uur was de brand onder controle. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard. De daken van tenminste drie huizen is flink beschadigd, zo zitten er grote gaten in en is veel roetschade zichtbaar. De Taborkerk heeft ook schade: vier ruiten zijn gesneuveld.

De recherche vraagt getuigen, of mensen die camerabeelden hebben uit de omgeving van deze straat tussen 3.00 en 5.30 uur, om zich (anoniem) te melden bij de politie.

'Vreselijk akelig'

Burgemeester Ellen van Selm was rond 11.00 uur aanwezig. Ze bracht een bezoek aan de Taborkerk, waar bewoners tijdelijk zijn opgevangen, en ging naar de Maasstraat. Tegen NH vertelt Van Selm 'ontzettend te zijn geschrokken' van de explosie.

"Mijn hart gaat uit naar slachtoffers, de omwonenden en betrokkenen. Ik ben vanmorgen op de locatie geweest en heb meerdere mensen uit de buurt en de hulpverleners gesproken. De impact van deze gebeurtenis is groot. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak. Heeft u iets gezien of gehoord, vraag ik u dit te melden."

Volgens een woordvoerder zijn de recherche en de afdeling Forensische opsporing momenteel nog 'druk' bezig met het onderzoek'. Het explosief is waarschijnlijk op de begane grond afgegaan, maar er kan nog niet worden gemeld of dat buiten of binnenin de woning is geweest.