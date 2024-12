Stokpaardrijden voor volwassenen? Het kan in Wijdewormer: "Het is gekkenhuis"

"Meestal weten degenen zelf niet eens dat ze dit gaan doen", zegt Leoni lachend.

"Dan krijgen ze pas bij aankomst te horen dat ze met een stokpaard tussen hun benen rond moeten rennen. Eerst zijn ze een beetje afwachtend en gegeneerd. Maar uiteindelijk worden ze toch heel fanatiek. Het is toch een spelletje."

De naam van het initiatief 'Lol met je hobbyhorse-knol' zegt het al: geen serieuze bedoening hier. Leoni: “We krijgen weleens aanvragen waarbij we zeggen: je weet dat dit voor het plezier is hè? Dit is niet iets serieus. Gelukkig snapt iedereen dat. Het is vooral een uitje.”