Liveblog: een zwaargewonde en vijf woningen onbewoonbaar na explosie Purmerend

08.44 uur

De vlammenzee in de Maasstraat is geblust. De brandweer is nog bezig en de schade is inmiddels goed zichtbaar. De woning waar de brand is uitgebroken lijkt verwoest. Er zit een gigantisch gat in het dak, waar de brandweer met behulp van een kraan het vuur heeft geblust. Ook van de eerste verdieping is weinig meer over.