Lees terug: een zwaargewonde en vijf woningen onbewoonbaar na explosie Purmerend

14.06 uur

Burgemeester Van Selm werd naar eigen zeggen al vroeg in de morgen geïnformeerd over de explosie in de Maasstraat. "Dit is heel erg', vertelt ze in gesprek met de NOS. "Explosies zijn zo'n nare vorm van criminaliteit. Die hebben heel veel impact. Wij als gemeente kijken wat er nu nodig is."